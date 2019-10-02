В нагорной части Барнаула на аукцион выставили земельные участки
В Барнауле земельные участки, которые находятся в краевой собственности, выставили на аукцион. Он состоится 31 октября, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Один участок расположен по адресу улица Нагорная 6-я, 15г/7. Его площадь -1 га, начальная стоимость этого участка - 10,05 млн рублей. На этой территории ничего не построено, она частично огорожена. На участке также вырыт котлован, есть сети водоснабжения.
Второй участок находится на улице Нагорной 6-я, 15г/12. Его площадь меньше, чем первого - 0,5 га, цена - 5,7 млн рублей. На участке проложены подземные электросети, есть строительные бытовки и ограждение.
К слову, эти участки предназначены для строительства многоэтажек. Ранее этот квартал хотела застроить компания «СтройГАЗ», но она обанкротилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU