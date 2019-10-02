2019-10-02T12:33:30+03:00
Общество

Алтайский «политех» принял более трех тысяч первокурсников

Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой вузаФото предоставлено пресс-службой вуза
Изменить размер текста:

В Алтайском государственном техническом университете им.И.И. Ползунова завершилась приемная кампания. В АлтГТУ поступило 3012 первокурсников. Крупнейший вуз Алтайского края предпочли молодые люди из 8 иностранных государств и 16 регионов страны.

Большинство первокурсников – жители Алтайского края, но среди пожевавших получить высшее образование есть как представители сибирских городов, так и отдаленных регионов страны: Амурской области, Камчатской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа.

На 2020/21 учебный год АлтГТУ выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом. В АлтГТУ имеется два филиала в Рубцовске и Бийске, шесть институтов, семь факультетов, технологический колледж и военный учебный центр. В техническом вузе имеется 35 направлений подготовки бакалавриата. Также АлтГТУ готовит по 18 направлениям подготовки магистратуры и по 15 направлениям подготовки аспирантуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нагорной части Барнаула на аукцион выставили земельные участки
За рекламу концерта Бузовой жительнице Барнаула выписали штраф
Стали известны подробности планов по открытию отеля Radisson в Барнауле
Славгородцу предъявили обвинение в убийстве молодой девушки и двух детей
В селе Боровиха Первомайского района построят новую школу
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
В Алтайском крае отремонтировали 25 километров дороги на Казахстан
«Старый базар» в Барнауле откроется в декабре
На Алтай-Коксе стартовала спартакиада
Барнаульские хоккеисты обыграли студентов США в первом матче международного турнира
В Барнауле и Горно-Алтайске пройдет киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома»
Туман окутал Барнаул ранним утром
Алтайская лаборатория исследует химические показатели воды
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Алтайский министр образования запустил флешмоб
Водитель на «Lada» сбил двух людей на зебре в Барнауле
Гости из Китая заинтересовались Алтайским краем
В Бийске поменяется руководство «Сибприбормаша»
Прокуратура проведет проверку в транспортном комитете Барнаула