2019-10-02T11:18:57+03:00
Происшествия

Славгородцу предъявили обвинение в убийстве молодой девушки и двух детей

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: СУ СК России по Алтайскому краюФото: СУ СК России по Алтайскому краю
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Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю Славгорода в убийстве жены брата и двух ее маленьких детей - 4-х и 9-ти лет.

В августе 27-летняя девушка решила уехать в другой регион - собрала вещи, документы, взяла двух своих детей (третьего, которые еще младенец – оставила с мужем) и попросила родного брата мужа подвезти ее и детей до вокзала. Парень согласился, и они поехали на мотоцикле из села Павловка в Славгород.

Как сообщает региональный Следком, по дороге они поссорились. Мужчина остановился и ударил ее в лицо. Девушка потеряла сознание, дети начали кричать. А потом, обвиняемый, как он сам объяснил на допросе, «испугался». Он взял автомобильный трос и задушил детей. Когда их мать очнулась, он убил и ее. Тело обвиняемые закопал в лесополосе, а затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном, чтобы скрыть следы.

Сейчас славгородец под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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