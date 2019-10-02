2019-10-02T10:33:26+03:00
Экономика

ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ обновил условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом. С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.

Кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт. При этом снижен первоначальный взнос.

- Ориентация на потребности наших клиентов – стратегическая цель работы ВТБ. Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту и предоставили нашим заемщикам возможность получить решение по кредиту без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС, – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

В рамках предложения ВТБ удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. Год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нагорной части Барнаула на аукцион выставили земельные участки
За рекламу концерта Бузовой жительнице Барнаула выписали штраф
Стали известны подробности планов по открытию отеля Radisson в Барнауле
Алтайский «политех» принял более трех тысяч первокурсников
Славгородцу предъявили обвинение в убийстве молодой девушки и двух детей
В селе Боровиха Первомайского района построят новую школу
В Алтайском крае отремонтировали 25 километров дороги на Казахстан
«Старый базар» в Барнауле откроется в декабре
На Алтай-Коксе стартовала спартакиада
Барнаульские хоккеисты обыграли студентов США в первом матче международного турнира
В Барнауле и Горно-Алтайске пройдет киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома»
Туман окутал Барнаул ранним утром
Алтайская лаборатория исследует химические показатели воды
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Алтайский министр образования запустил флешмоб
Водитель на «Lada» сбил двух людей на зебре в Барнауле
Гости из Китая заинтересовались Алтайским краем
В Бийске поменяется руководство «Сибприбормаша»
Прокуратура проведет проверку в транспортном комитете Барнаула