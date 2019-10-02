Алтайская лаборатория исследует химические показатели воды

СЕГОДНЯ 05:48 2019-10-02T05:48:51+03:00

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В сентябре специалисты сектора радиологических исследований выявили одну пробу сточной воды с содержанием нитритов выше нормы.

Эксперты выделяют, несколько причин изменения химического состава воды:

- промышленная и сельскохозяйственная деятельность человека- поступление производственных и бытовых сточных вод, атмосферных осадков, содержащих вредные вещества.

- очистка питьевой воды - применение химических приемов обработки воды и содержание остаточных количеств реагентов в воде.

Если говорить в целом о нитратах и нитритах, то они широко распространены в окружающей среде, они обнаруживаются в большинстве пищевых продуктов, в атмосфере и во многих водных источниках. Поступлению этих ионов в воду способствует использование удобрений, гниение растительного и животного материала, бытовые стоки, удаление в почву осадка сточных вод, промышленные сбросы, вымывание из мест захоронения отходов и вымывание из атмосферы. В природных чистых водах нитратов, как правило, немного. Однако в грунтовых водах в пределах населенных пунктов, животноводческих ферм и в других местах, где почва длительно и массивно загрязняется, содержание нитратов может быть высоким.

Поскольку ни один из обычно используемых методов очистки и обеззараживания воды не изменяет значительно уровня содержания нитратов, и поскольку концентрация нитратов заметно не изменяется в системе распределения воды, уровни содержания в водопроводной воде часто полностью аналогичны таковым для водных источников. Содержание нитритов в водопроводной воде ниже, чем в водных источниках, что вызвано их окислением в процессе очистки воды, особенно при хлорировании.

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ИСТОЧНИК KP.RU