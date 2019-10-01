2019-10-01T16:06:37+03:00
Общество

Гости из Китая заинтересовались Алтайским краем

Юлия ЕВГРАФОВА
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Туры на Алтай разрабатывают туроператоры Китая. Не так давно управление края по развитию туризма и курортной деятельности вместе с Алтайтурцентром провели для делегации КНР экскурсию по объектам региона.

Представители семи турорганизаций КНР из Шанхая, Ханчжоу, Пекина, а также китайских компаний из Москвы посетили объекты кластера «Барнаул - горнозаводской город», долину «Алтайское Холмогорье», санатории в Белокурихе и ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», рассказали в пресс-службе регионального правительства. Гостям это путешествие показалось увлекательным и очень понравилось.

- Здесь невероятно свежий воздух, который пробуждает. Алтай - это особенное место, - отметили они.

Теперь власти прорабатывают туры по Алтайскому краю для туристов из КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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