Happy birthday на китайском: иностранцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб

Музыкальный флешмоб на китайском языке прошел в барнаульском Нагорном парке 27 сентября. Инициаторами стали китайские студенты технического университета и 12 делегатов из города Чаньчунь провинции Цзилинь. Иностранцы записали видеообращение домой и исполнили песни, в том числе Happy birthday на китайском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/735162" frameborder="0"></iframe> Happy birthday от китайцев.Видео Олега Укладова

Отметим, событие прошло в рамках Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора, который проходил на Алтае с 21 по 29 сентября. Главная его задача – продвинуть местные стартапы на китайский рынок и привлечь зарубежные инвестиции в экономику края.

- Цель китайских партнеров - понять потенциал региона. Кроме того, это возможность познакомиться с российскими работодателями и бизнесменами, ориентированным на Китайскую Народную республику. К тому же в рамках этого бизнес-инкубатора уже в октябре с ответной делегацией поедут российские предприниматели в провинцию Цзилинь, - рассказал Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/735161" frameborder="0"></iframe> Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб. Народная песня..Видео Олега Укладова

Подобный проект проходит ежегодно в 24 городах России и Китая на протяжении уже трех лет. Кстати, день образования Китайской Народной республики традиционно отмечается 1 октября. Сегодня, в честь 70-летия, по всему Китаю проходят праздничные мероприятия.

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ