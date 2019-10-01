2019-10-01T12:26:59+03:00
Общество

Happy birthday на китайском: иностранцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб

1 октября Китайская Народная республика отмечает день образования [фото + видео]
Ирина ХАРИТОН
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Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобКитайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ
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Музыкальный флешмоб на китайском языке прошел в барнаульском Нагорном парке 27 сентября. Инициаторами стали китайские студенты технического университета и 12 делегатов из города Чаньчунь провинции Цзилинь. Иностранцы записали видеообращение домой и исполнили песни, в том числе Happy birthday на китайском.

Happy birthday от китайцев.Видео Олега Укладова

Отметим, событие прошло в рамках Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора, который проходил на Алтае с 21 по 29 сентября. Главная его задача – продвинуть местные стартапы на китайский рынок и привлечь зарубежные инвестиции в экономику края.

- Цель китайских партнеров - понять потенциал региона. Кроме того, это возможность познакомиться с российскими работодателями и бизнесменами, ориентированным на Китайскую Народную республику. К тому же в рамках этого бизнес-инкубатора уже в октябре с ответной делегацией поедут российские предприниматели в провинцию Цзилинь, - рассказал Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ.

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб. Народная песня..Видео Олега Укладова

Подобный проект проходит ежегодно в 24 городах России и Китая на протяжении уже трех лет. Кстати, день образования Китайской Народной республики традиционно отмечается 1 октября. Сегодня, в честь 70-летия, по всему Китаю проходят праздничные мероприятия.

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб Фото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб Фото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб Фото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмоб Фото: Олег УКЛАДОВ

Китайцы провели в Барнауле музыкальный флешмобФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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