2019-10-01T11:12:46+03:00
Общество

Рубцовский хлебокомбинат возобновил производство

Юлия ЕВГРАФОВА
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В некоторых магазинах Рубцовска 1 октября появилась продукция местного хлебокомбината, деятельность которого была приостановлена в июне этого года, пишет «вРубцовске.ру».

Продавец одного из рубцовских магазинов сообщила, что 1 октября им привезли пряники и хлеб от Рубцовского хлебокомбината.

- Цена осталась та же, как и до остановки производства на предприятии. В ближайшей перспективе, как нам сказали, ассортимент будет расширяться. Да и покупатели довольны появлению продукции хлебокомбината, - рассказала продавец.

Напомним, с 26 июня деятельность Рубцовского хлебокомбината была приостановлена, позже сообщалось о его ликвидации. Без работы могли остаться 300 его работников. А уже в конце августа его новые собственники решили, что смогут реанимировать хлебокомбинат, закрывшийся из-за долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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