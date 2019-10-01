Рубцовский хлебокомбинат возобновил производство
В некоторых магазинах Рубцовска 1 октября появилась продукция местного хлебокомбината, деятельность которого была приостановлена в июне этого года, пишет «вРубцовске.ру».
Продавец одного из рубцовских магазинов сообщила, что 1 октября им привезли пряники и хлеб от Рубцовского хлебокомбината.
- Цена осталась та же, как и до остановки производства на предприятии. В ближайшей перспективе, как нам сказали, ассортимент будет расширяться. Да и покупатели довольны появлению продукции хлебокомбината, - рассказала продавец.
Напомним, с 26 июня деятельность Рубцовского хлебокомбината была приостановлена, позже сообщалось о его ликвидации. Без работы могли остаться 300 его работников. А уже в конце августа его новые собственники решили, что смогут реанимировать хлебокомбинат, закрывшийся из-за долгов.
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ИСТОЧНИК KP.RU