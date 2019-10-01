В барнаульском аэропорту хотят построить новый павильон прилета пассажиров
В аэропорту Барнаула хотят построить новый павильон прилета пассажиров. Об этом, ссылаясь на документ, размещенный на сайте госзакупок, пишет «Политсибру».
Новый павильон хотят сделать в стиле находящихся рядом аэровокзала и вышки командно-диспетчерского пункта, он станет продолжением вокзала. По задумке, интерьер нового помещения должен вызывать у пассажиров ассоциации со знаменитостями Алтая и его природой.
В павильоне будут находиться служебные и санитарно-бытовые помещения, зал прилета, зона таможенного контроля, зал выдачи багажа с одним транспортером, помещения для хранения невостребованного багажа и зона с кабинами паспортного контроля. Будет благоустроена и территория: проезды, пешеходные дорожки, тротуары, элементы озеленения, скамьи и урны.
К слову, за разработку проектно-сметной и рабочей документации предлагается 15 миллионов рублей. Прием заявок продлится до 14 октября. Аукцион пройдет 6 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU