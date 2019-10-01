2019-10-01T11:20:45+03:00
Общество

В барнаульском аэропорту хотят построить новый павильон прилета пассажиров

Юлия ЕВГРАФОВА
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В аэропорту Барнаула хотят построить новый павильон прилета пассажиров. Об этом, ссылаясь на документ, размещенный на сайте госзакупок, пишет «Политсибру».

Новый павильон хотят сделать в стиле находящихся рядом аэровокзала и вышки командно-диспетчерского пункта, он станет продолжением вокзала. По задумке, интерьер нового помещения должен вызывать у пассажиров ассоциации со знаменитостями Алтая и его природой.

В павильоне будут находиться служебные и санитарно-бытовые помещения, зал прилета, зона таможенного контроля, зал выдачи багажа с одним транспортером, помещения для хранения невостребованного багажа и зона с кабинами паспортного контроля. Будет благоустроена и территория: проезды, пешеходные дорожки, тротуары, элементы озеленения, скамьи и урны.

К слову, за разработку проектно-сметной и рабочей документации предлагается 15 миллионов рублей. Прием заявок продлится до 14 октября. Аукцион пройдет 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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