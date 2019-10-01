Конкурс по выборам мэра запустят в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-01T10:25:29+03:00

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На очередном заседании городской думы, которое состоится 9 октября, объявят конкурс по выбору главы Барнаула. Об этом сообщает «ГТРК Алтай».

Этот вопрос уже включен в повестку предстоящего заседания. Было принято решение создать комиссию, которая будет отбирать кандидатов. В ее состав войдут губернатор Алтайского края и представители городской думы. Всего в комиссии будет 10 человек.

После этого начнётся приём заявлений от претендентов. По предварительной информации, сам конкурс пройдет 6 февраля 2020 года.

Напомним, 15 августа стало известно о том, что Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Сейчас обязанности главы Барнаула временно исполняет первый заместитель Вячеслав Франк.

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ИСТОЧНИК KP.RU