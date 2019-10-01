В Барнауле мужчина обнаружил труп мужчины в машине

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-01T09:37:30+03:00

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В краевой столице 28 сентября в гаражах на улице Солнечная поляна, 32 местный житель увидел в припаркованном авто труп мужчины. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

Сообщается, что барнаулец не смог попасть в свой гараж из-за припаркованного рядом автомобиля. После он осмотрел машину и обнаружил следы крови на ней. На заднем сидении машины лежал мертвый мужчина. Это произошло приблизительно спустя 3 часа после происшествия.

По предварительной информации, убийца сначала нанес погибшему удар ножом в шею, а затем выстрелил.

К слову, случившееся подтвердили в следственном комитете. Подробностей произошедшего пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU