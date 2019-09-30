2019-09-30T08:52:17+03:00
Происшествия

Двух барнаульцев признали виновными за убийство бельевой веревкой

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как установили присяжные, в июне прошлого года мужчины распивали алкоголь в квартире одного из них, где также проживал дядя подсудимого. Во время застолья начался конфликт, осужденные избили потерпевшего, а затем задушили его бельевой веревкой. Желая скрыть следы совершенного преступления, они вынесли тело убитого ночью к гаражам, находившимся возле дома, рассказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Во время следствия обвиняемые перекладывали вину за смерть потерпевшего друг на друга, но присяжные признали обоих виновными.

Суд принял во внимание смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, назначил одному из них 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, второму – 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года, которое они будут отбывать после отбытия основного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» представил биометрию на дне открытых дверей Банка России в Барнауле
Рубцовчане пять лет совершали махинации с деньгами маткапитала
Соцсети: в Бийске трамвай перерезал парню ноги
В Барнауле на месте Речного вокзала могут построить многоэтажку
В Рубцовске сгорело старое здание суда
В Барнауле автомобиль провалился в яму, которую не ремонтируют уже год
Капсулу времени заложат в Барнауле
Юные полицейские приняли присягу в день рождения Алтайского края
На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-ремонтников
«Динамо» вничью сыграло с омским «Иртышом»
Ученые АлтГТУ предложили новые технологии для решения проблем дефицита белкового питания
Автомобиль врезался в витрину магазина «Ярче» в Барнауле
Житель Камня-на-Оби поранился бензопилой и скончался
Барнаулец поучаствовал в интернет-опросах и лишился крупной суммы денег
В Барнауле торжественно открыли «Титов-Арену»
Барнаулец душил свою девушку ремнем от ее сарафана, желая быть с ней вместе
В Барнауле автомобиль столкнулся с опорой моста
Житель Барнаула снял интимное видео с участием своей девушки и выложил в Сеть
В Барнауле мужчина сжег чужую машину
Алтайская автоледи забыла вытащить пистолет из бака и обрушила колонку на заправке
Снег будет: алтайские синоптики уточнили прогноз погоды
В Бийске эвакуировали учеников лицея
За лето Алтайский край посетили более 1,1 млн человек