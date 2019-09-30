Двух барнаульцев признали виновными за убийство бельевой веревкой

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-30T08:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как установили присяжные, в июне прошлого года мужчины распивали алкоголь в квартире одного из них, где также проживал дядя подсудимого. Во время застолья начался конфликт, осужденные избили потерпевшего, а затем задушили его бельевой веревкой. Желая скрыть следы совершенного преступления, они вынесли тело убитого ночью к гаражам, находившимся возле дома, рассказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Во время следствия обвиняемые перекладывали вину за смерть потерпевшего друг на друга, но присяжные признали обоих виновными.

Суд принял во внимание смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, назначил одному из них 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, второму – 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года, которое они будут отбывать после отбытия основного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU