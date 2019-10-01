Часть бийского леса могут отдать под кладбище

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-01T08:42:59+03:00

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Территория лесопарковой зоны в районе Заречья Бийска может сократиться. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Такое решение могут принять на публичных слушаниях, которые планируют провести 28 октября. Так сообщается, что фонд лесопарков может уменьшиться на 4,41 га. Также администрация города вынесла предложение о том, чтобы уменьшить зону автомобильного транспорта на 0,089 га.

Такие меры необходимы для того, чтобы передать получившийся участок в 4,52 га из подзоны рекреационного назначения (парков и лесов) в подзону для размещения крематория и кладбищ.

К слову, еще год назад поднимался вопрос о том, что в Бийске заканчиваются места для захоронений. Тогда глава Бийска Александр Студеникин сообщил, что у него есть на примете несколько участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU