Единственное родильное отделение в Новоалтайске закроют

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-01T06:43:06+03:00

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В Новоалтайске закроют единственное родильное отделение центральной городской больницы. Такое решение приняли из-за уменьшения количества рожениц и отсутствия специалистов, сообщает ТАСС.

В краевом Минздраве пояснили, что такое решение о сокращении родильного отделения связано не только с отсутствием необходимых специалистов в больнице, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов.

Также в ведомстве уточнили, что в прошлом году в Новоалтайске родилось 379 детей, а в этом всего 114. Теперь жительницы Новоалтайска будут пользоваться услугами роддомов Барнаула.

К слову, всем медицинским сотрудникам предложили трудоустройство в других отделениях больницы города, а также переобучение за счет медицинской организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU