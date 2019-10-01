Мировые судьи районов Барнаула разместятся в новом здании

СЕГОДНЯ 03:54 2019-10-01T03:54:37+03:00

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В Барнауле судебные участки мировых судей Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов переедут в новое здание. В этом же помещении будет размещен и архив участков, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже в октябре этого года случиться переезд. Скоро судебные участки будут находится в новом здании на улице Попова. В этом помещении уже сделали ремонт кабинетов и установили новую мебель.

- В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия. В свою очередь качество, открытость, доступность правосудия, безусловно, будут поспособствуют наиболее полной реализации конституционных прав граждан на судебную защиту, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU