Мировые судьи районов Барнаула разместятся в новом здании
В Барнауле судебные участки мировых судей Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов переедут в новое здание. В этом же помещении будет размещен и архив участков, сообщает пресс-служба администрации города.
Уже в октябре этого года случиться переезд. Скоро судебные участки будут находится в новом здании на улице Попова. В этом помещении уже сделали ремонт кабинетов и установили новую мебель.
- В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия. В свою очередь качество, открытость, доступность правосудия, безусловно, будут поспособствуют наиболее полной реализации конституционных прав граждан на судебную защиту, - пояснили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU