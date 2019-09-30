В Белокурихе отложили запуск сети гостиниц из-за отсутствия коммуникаций

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-30T16:01:17+03:00

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Открытие сети мини-гостиниц на курорте «Белокуриха-Горная» отложили на неопределенный срок. По словам инвестора Николая Кавуна, связано это с отсутствием коммуникаций.

Как сообщает «ГТРК Алтай», там до сих пор не провели газ и воду. Строительство сети на территории курорта началось три года назад. Проект курировался краевыми и федеральными властями. Стоимость работ составила 250 млн рублей.

- Здесь совершенно нет никакой химии и никакого пластика, абсолютно всё деревянное и экологически чистое. Главное здание – мини-отель, на 27 номеров и два мини-отеля по 10 номеров. Двухместный номер, я думаю, будет стоить порядка 2 тысяч рублей. Я не хочу никаких «випов», мне это не интересно, мне хочется, чтобы бийчане, барнаульцы, алтайцы, новосибирцы – все здесь были. Здесь сама природа лечит, - рассказал инвестор.

Строительство окончат уже через месяц, но когда гостиницы откроются – пока неизвестно.

- Я намечал открытие гостиниц 1 декабря, но не получается подвести газ и воду, они до нас не доведены. Примерно в 700 метрах остановились, - добавил Николай Кавун.

ИСТОЧНИК KP.RU