2019-09-30T11:21:46+03:00
Общество

Часть улицы в центре Барнаула перекроют из-за условного пожара

БОРЗОВ Денис
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3 октября в краевой столице закроют для движения часть ул. Димитрова в районе здания № 52, сообщили в администрации города. Проезд будет закрыт с 14.30 до 16.00 из-за командно-штабных учений по ликвидации условного пожара в здании «Ростелекома».

- В связи с проведением практических мероприятий по ликвидации условного пожара в здании ПАО «Ростелеком» (ул.Димитрова, 52), проводимого в рамках командно-штабного учения с Октябрьским районом г.Барнаула, будет ограничено движение транспорта на участке ул.Димитрова, от пр кта Комсомольского до пер.Некрасова, - сообщили в администрации.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и заранее выбирать пути объезда. Также администрация Барнаула приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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