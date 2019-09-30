2019-09-30T08:37:45+03:00
Общество

В Барнауле на месте Речного вокзала могут построить многоэтажку

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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На месте Речного вокзала в Барнауле могут построить многоэтажку. Это стало возможно, так как территорию из зоны общественно-деловой застройки перевели в зону «для иных видов использования».

Теперь в живописном месте можно строить высотный жилой дом, детские учреждения, ресторан и множество других объектов.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, площадь участка, на котором расположено здание Речного вокзала - 1,8 га. Он принадлежит компании «Талтэк», объединяющей четыре угледобывающих актива в Кузбассе. Руководство ранее сообщало, что здесь могут построить санаторий или жилой дом с разнообразными объектами обслуживания. При этом в его ансамбль могут включить территорию набережной (1,5 га). В этом случае девелопер «поднимет» высотку на 25 этажей, чтобы выровнять линию с ЖК «Аквамарин».

Еще в 2015 году были разговоры о постройке многофункционального объекта с фитнес-клубом, магазинами, офисами, образовательными учреждениями на месте старого здания Речного вокзала. Из-за общественного волнения прежний собственник, близкий к компании «Сибирия», выставил его на продажу за 290 млн рублей. Теперь за участок идет борьба.

Во время подготовки Генплана Барнаула до 2036 года эксперты подчеркивали, что зона относится к общественно-деловой зоне (ОД). Это не позволяло строить на ней жилые дома, теперь ситуация изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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