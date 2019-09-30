Соцсети: в Бийске трамвай перерезал парню ноги

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-30T10:33:59+03:00

По информации очевидцев, молодой человек умер на месте происшествия

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Вечером 29 сентября в Бийске трамвай сбил парня, сообщается в паблике «Инцидент Бийск».

По информации группы «Деловой Бийск», молодой человеку отрезало ногу, и он скончался на месте происшествия. Бийский аварком сообщает, что трамвай отрезал парню обе ноги, и умер он через 15 минут - до приезда «скорой помощи» или нет, не уточняется.

«Наложить жгут, кровь остановить и оказать первую помощь кондуктор с водилой не догадались?», - с возмущением прокомментировала новость местная жительница Яна Теплова. Ей тут же ответили, что люди без специального образования и навыков вряд ли смогут оказать квалифицированную помощь в такой ситуации.

Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU