2019-09-30T04:02:47+03:00
Происшествия

Житель Камня-на-Оби поранился бензопилой и скончался

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Камне-на-Оби произошел трагический случай. Во время распилки дров мужчина смертельно себя поранил.

Как пишут «Каменские известия», трагедия случилась вечером 28 сентября на улице Алтайская. По словам следователя Каменского следственного отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю Артура Волкова, мужчина 1974 года рождения скончался до приезда скорой. По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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