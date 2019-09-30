2019-09-30T05:19:16+03:00
Спорт

«Динамо» вничью сыграло с омским «Иртышом»

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В минувшие выходные барнаульский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с омским «Иртышом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Как сообщает «Алтайский спорт», матч был последним для команд во втором круге и предпоследним в осенней части первенства России по футболу среди команд ПФЛ зоны «Восток». 6 октября барнаульские футболисты вновь сразятся с «Иртышом», но уже на чужом поле в Омске.

На четвертой минуте счёт открыл динамовец Владимир Завьялов. Омичи сравняли счет на 58-й минуте.

На стадионе собрались около 1000 зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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