«Динамо» вничью сыграло с омским «Иртышом»

СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-30T05:19:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные барнаульский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с омским «Иртышом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Как сообщает «Алтайский спорт», матч был последним для команд во втором круге и предпоследним в осенней части первенства России по футболу среди команд ПФЛ зоны «Восток». 6 октября барнаульские футболисты вновь сразятся с «Иртышом», но уже на чужом поле в Омске.

На четвертой минуте счёт открыл динамовец Владимир Завьялов. Омичи сравняли счет на 58-й минуте.

На стадионе собрались около 1000 зрителей.

Читайте также:

Барнаульское «Динамо» победило в первом домашнем матче сезона

Футболисты барнаульского «Динамо» в среду, 14 августа, провели первый домашний матч сезона 2019-2020 Первенства ПФЛ зоны «Восток» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU