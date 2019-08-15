2019-08-15T08:50:05+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» победило в первом домашнем матче сезона

Анна СЕМИНА
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Матч "Динамо" - "Чита"Матч "Динамо" - "Чита"Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Футболисты барнаульского «Динамо» в среду, 14 августа, провели первый домашний матч сезона 2019-2020 Первенства ПФЛ зоны «Восток».

На своем поле подопечные Александра Суровцева принимали «Читу». Бело-голубые победили с минимальным счетом. Причем тот самый единственный гол был забит в конце первого тайма: Сергей Нестеренко пробил со штрафного, а голкипер Руслан Юнусов неудачно отбил мяч перед собой. Ближе всех на добивании оказался Денис Ямщиков. Он реализовал такой подарок судьбы.

Несколько интересных моментов было и во втором игровом отрезке, но ни один не привел к изменению счета. Таким образом, после двух проведенных матчей в новом сезоне «Динамо» поднялось на четвертую строку турнирной таблицы.

Следующий матч барнаульцев состоится в субботу, 17 августа, на домашнем стадионе. В гости приедет команда «Зенит» из Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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