Ученые АлтГТУ предложили новые технологии для решения проблем дефицита белкового питания

СЕГОДНЯ 05:15 2019-09-30T05:16:29+03:00

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Ученые Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова предложили методологию разработки нового производства продуктов.

Речь идет о растительных аналогах мясных и молочных продуктов, мясо-растительных и молочно-растительных продуктах с повышенной утилитарностью белка, более полноценным составом липидов, углеводов и минеральных веществ.

В России продолжает снижаться потребление полноценных животных белков, на фоне роста потребления углеводсодержащих продуктов. Поэтому все чаще в вопросах, связанных с необходимостью решения проблемы дефицита белкового питания, ученые обращают свое внимание на возобновляемые растительные ресурсы.

Большинство из представленных в торговой сети наименований растительных аналогов молока и молочных напитков обладает достаточно низким либо очень низким содержанием белка, чаще всего в своем составе оно содержит преимущественно те же углеводные компоненты, жиры и технологические добавки-загустители.

Молоко, сливки, пасты и паштеты, сделанные на основе растительного сырья, были предложены в качестве альтернативы животному молоку и мясным продуктам.

Так, например, предлагаемые алтайскими учеными паштеты на растительной и мясо-растительной основе отличают состав и пищевая ценность. Комбинация ингредиентов растительного молока напоминает по сытости и полноте вкуса молоко «отборное», но с привкусом используемого масличного сырья – орешков или семечек.

Тестовые испытания проводились в лабораторных условиях института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. «Пробовали на вкус и молоко без добавок и с добавками какао – «шоколадное», и ванили – «сливочно-ванильное». Кроме того, «сквашивали» молоко добавлением фруктово-ягодных экстрактов, – говорят в институте, – по вкусу напоминает по консистенции кефир и йогурт с ягодами».

Стоимость таких продуктов зависит от используемого сырья.

Как отмечают ученые АлтГТУ, какой-то общей, стандартной технологической схемы получения растительных аналогов традиционных молочных и мясных продуктов не существует, каждое предприятие использует свой набор сырья и применяет свои технологические приемы.

Перспективность и очевидная практическая применимость затронутой темы для Сибири и России в целом поддерживается широтой ассортимента высокобелкового растительного сырья промышленного значения, имеющегося в Алтайском крае. Прежде всего, это сырье – семена и жмыхи различных масличных культур, различающиеся как по содержанию наиболее важных компонентов – белков, жира и клетчатки, по содержанию сопутствующих биологически активных веществ, так и по своим технологическим характеристикам. Именно поэтому крайне важно подобрать такое сырье и такие условия его обработки, которые позволят получать вкусную, качественную и конкурентоспособную продукцию.

По словам ученых АлтГТУ, на данном этапе завершена разработка технологий получения высокобелковых напитков, определены основные технологические параметры получения растительных основ для пастообразных продуктов, паст и соусов. В скором будущем работа должна получить логическую завершенность на производственной площадке одного из алтайских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU