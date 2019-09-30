2019-09-30T04:51:10+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в витрину магазина «Ярче» в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Сергей Заздравных/Барнаул 22Фото: Сергей Заздравных/Барнаул 22
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Отечественный автомобиль въехал в витрину магазина «Ярче» в Барнауле. ДТП произошло вечером 29 сентября.

Как пишет «МК на Алтае», раньше в здании располагался офис редакции. «Лада» врезалась в стекло при попытке заехать на парковку. Опыт, в итоге, оказался весьма неудачным как для владельца автомобиля, так и для владельцев пристройки на проспекте Строителей, 36.

Машина разбила передней частью автомобиля одну секцию фасада.

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21 сентября около 20 часов в Алтайском крае произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария случилась в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь в лесном массиве. Виновником происшествия, по данным источников «КП-Барнаул», имеющих доступ к информации ГИБДД, считают 23-летнего Владислава Надвоцкого. Он является сыном экс-полицейского Вадима Надвоцкого, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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