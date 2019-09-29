Барнаулец поучаствовал в интернет-опросах и лишился крупной суммы денег

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-29T15:55:25+03:00

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Сотрудники полиции Барнаула разыскивают мошенников, которые под предлогом выплаты денежного приза похитили деньги у 19-летнего парня.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, молодой человек нашел сайт по проведению опросов и ответил на предложенные вопросы по различным темам. После этого потерпевший получил уведомление о том, что как участник тестирования он выиграл крупную сумму денег. Для их получения молодой человек должен был оплатить комиссию за перевод. Он ввел в специальном окне номер карты, ее срок действия и защитный код с обратной стороны. В результате несколькими платежами с его карты списали более 10 тысяч рублей.

Сообразив, что стал жертвой мошенников, парень обратился в полицию.

УМВД России по Барнаулу призывает граждан быть бдительными:

- не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, проверяйте сведения;

- ни в коем случае не сообщайте никому информацию с обратной стороны банковской карты;

- не переводите деньги неизвестным и малознакомым лицам, в надежности которых вы сомневаетесь;

- если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU