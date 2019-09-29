В Барнауле торжественно открыли «Титов-Арену»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-29T13:35:11+03:00

На первый матч в обновленном Дворце спорта пришло около 4500 зрителей

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28 сентября в Барнауле открыли обновленный Дворец трибуны - «Титов-Арена». Трибуны были забиты, а зрители увидели семь заброшенных шайб, сообщает «Толк».

Внутри обновленный дворец стал выглядеть гораздо лучше. Особое внимание зрители обратили на куб под сводами арены. Перед матчем выступила группа Владимира Кислова, болельщикам показали световое шоу.

За несколько минут до начала матча игроков и болельщиков поприветствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и специальный гость, заслуженный тренер СССР, консультант управления сборных команд России Игорь Тузик.

Открытие «Титов-Арены». Фото: «Толк»

Основное время матча между «Динамо-Алтай» и «Юниором» (Курган) закончилось со счетом 3:3. Овертайм динамовцы начали, имея на площадке на одного игрока меньше, однако они с честью прошли это испытание, а в итоге не стали затягивать дело до буллитов и забили четвертую шайбу.

29 сентября, «Динамо-Алтай» проведет на «Титов-Арене» третью домашнюю встречу против «Юниора». Ожидается, что зрителей будет не меньше - на открытии было 4,5 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU