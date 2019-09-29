Барнаулец душил свою девушку ремнем от ее сарафана, желая быть с ней вместе
В Барнауле получил приговор мужчина, который чуть не задушил свою бывшую возлюбленную. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Как рассказала «КП-Барнаул» помощник прокурора Ленинского района Ольга Остапчук, в конце июля 2019 года осужденный, будучи в пьяном виде, пришел к бывшей сожительнице в гости, чтобы помириться. В ходе возникшего между ними словесного конфликта мужчина схватил ремешок из кожзама от сарафана девушки и стал ее душить, крича, что убьет.
Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая стала говорить, что вернется к мужчине и они снова будут жить вместе. Эти слова остановили неудавшегося убийцу. Оказавшись в безопасности, девушка обратилась в полицию.
Несмотря на принесенные извинения, в том числе в суде, потерпевшая не простила обидчика. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU