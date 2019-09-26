В Алтайском крае мужчина избивал беременную многодетную мать и убил ее ребенка

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-26T17:42:46+03:00

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31-летнего жителя Каменского района будут судить за угрозу убийством беременной сожительнице и убийство ее 11-месячного ребенка. Мужчина систематически избивал женщину, но она ему все прощала.

По данным следствия, на воспитании потерпевшей находились трое малолетних детей. В отцы им она нашла неоднократно судимого брата своей подруги. С января 2019 года мужчина неоднократно избивал женщину, но она не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что сожитель исправится.

В мае 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности стал избивать сожительницу, при этом угрожая ей убийством. Злоумышленник нанес ей не менее 23 ударов - при этом зная, что она беременна. Через несколько дней в очередном приступе ярости он убил ее младшего ребенка. Испытывая неприязнь к мальчику, рецидивист избил его, а затем задушил.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, но ни в чем не раскаялся. Уголовное дело ушло в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU