В Барнауле мужчина сжег чужую машину
28 сентября около 19:20 в Барнауле на ул. Павловский тракт, 138 неизвестный мужчина поджег машину на глазах у очевидцев. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
По данным источников сообщества, злоумышленник облил припаркованный на парковке автомобиль Nissan Cube воспламеняющейся жидкостью и поджег. Изумленные свидетели происшествия не успели его задержать: мужчина скрылся в неизвестном направлении.
«Этот «Кубик» уже недели три недвижимо стоял у нас во дворе, никому не мешал, припаркован по фен-шую был. Во дела», - прокомментировала ситуацию жительница дома на Павловском тракте, 138 Наталья Гордеева.
По словам очевидцев, поджигатель был очень высокого роста (около 2-х метров), худощавого телосложения, лысый. На нем была надета красная куртка и черные брюки.
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ИСТОЧНИК KP.RU