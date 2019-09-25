2019-09-25T19:35:32+03:00
Происшествия

Житель Барнаула зарезал пятилетнего сына

САПОЖКОВА Александра
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42-летний житель города Барнаула подозревается в убийстве своего малолетнего сына.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, это произошло сегодня, 25 сентября, утром.

- По данным следствия, в своем доме мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в живот и грудную клетку своему 5-летнему сыну. Мальчик от полученных травм скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего). Отец задержан, на месте работают следователи и криминалисты, они проводят необходимые действия, выясняются мотив преступления.

Отмечается, что данное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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