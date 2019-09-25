2019-09-25T11:17:00+03:00
Происшествия

«Твое место на кладбище»: барнаульский убийца-рецидивист чуть не зарезал сестру

Мужчину снова посадили в колонию
Анастасия Корягина
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Барнаулец, ранее судимый за убийство своей любовницы, угрожал зарезать свою сестру. Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, на момент совершения преступления редицивист находился под надзором в органах полиции. Однако на путь исправления он не встал. Во время семейного конфликта мужчина приставил нож к животу сестры и стал кричать, что ее место - на кладбище.

Неизвестно, осталась ли бы в живых женщина, если бы в ситуацию не вмешался родной отец. Он не дал сыну осуществить задуманное. Воспользовавшись замешательством, сестре удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию. Правоохранители оперативно приехали и задержали злоуцмышленника.

За угрозу убийством суд назначил рецидивисту реальный срок - 1 год и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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