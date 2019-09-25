«Твое место на кладбище»: барнаульский убийца-рецидивист чуть не зарезал сестру
Барнаулец, ранее судимый за убийство своей любовницы, угрожал зарезать свою сестру. Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, на момент совершения преступления редицивист находился под надзором в органах полиции. Однако на путь исправления он не встал. Во время семейного конфликта мужчина приставил нож к животу сестры и стал кричать, что ее место - на кладбище.
Неизвестно, осталась ли бы в живых женщина, если бы в ситуацию не вмешался родной отец. Он не дал сыну осуществить задуманное. Воспользовавшись замешательством, сестре удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию. Правоохранители оперативно приехали и задержали злоуцмышленника.
За угрозу убийством суд назначил рецидивисту реальный срок - 1 год и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU