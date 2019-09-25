2019-09-25T12:19:24+03:00
Происшествия

Алтайский предприниматель рассказал, как три года носил взятки начальнику полиции

По жалобе мужчины проводит проверку ГУ МВД по Алтайскому краю
Анастасия Корягина
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Турбаза "Шинок" предпринимателя Ивана Юрьева. Фото: turbaza-altay.ruТурбаза "Шинок" предпринимателя Ивана Юрьева. Фото: turbaza-altay.ru
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Алтайские полицейские проверяют причастность руководителя МО МВД «Петропавловский» Андрея Студинский к коррупционным преступлениям. Сообщение о преступлении на имя главы МВД РФ и местного главка написал предприниматель из Солонешного Иван Юрьев. Мужчина рассказал «КП-Барнаул», что сбился со счету от количества взяток, которые он относил полицейскому.

Бесплатный отдых

Иван Юрьев занимается грузоперевозками и спецтехникой. В числе прочего он оказывал услуги по вывозу мусора и снега районному отделу полиции. По его словам, в период с 2016 по 2019 год руководитель отдела Андрей Студинский вымогал у него взятки, пользуясь служебным положением. Предприниматель утверждает, что полицейский мотивировал свои требования тем, что в противном случае у него «могут возникнуть проблемы».

Как рассказал Иван Юрьев в своем заявлении (копия документа имеется в распоряжении редакции), Студинский неоднократно со своей супругой проводил время на базе отдыха «Шинок», принадлежащей предпринимателю. За свое пребывание полицейский не платил.

- Поначалу Студинский неоднократно просил у меня деньги в долг, но ни разу их не отдал. Затем его действия приобрели более настойчивый характер, и в конце концов он стал требовать с меня деньги. В очередной раз я не смог отдать ему 20 тыс. рублей, которые он вымогал, так как находился за пределами Алтайского края. Из-за этого у нас произошел конфликт, и мое терпение лопнуло: поэтому я и обратился за помощью в правоохранительные органы, - рассказал «Комсомолке» предприниматель.

Турбаза "Шинок" предпринимателя Ивана Юрьева. Фото: turbaza-altay.ru

Турбаза "Шинок" предпринимателя Ивана Юрьева. Фото: turbaza-altay.ru

Прокол с электронным переводом

Бизнесмен утверждает, что покупал для полицейского запчасти на его снегоход на сумму 50 тыс. рублей, давал 100 тыс. рублей на строительство дома его родителям, помогал финансово во время лечения Студинского.

- Я отдавал ему по 7-20 тыс. рублей в месяц. Всегда наличными. Студинский сам приезжал за деньгами на своей машине УАЗ «Патриот». Но однажды Студинский, видимо, потерял бдительность, и сказал: «Переведи деньги на карту». Мой руководитель Андрей Титов перевел ему 15 тыс. рублей, и он готов это подтвердить правоохранителям.

Также, по словам Юрьева, Студинский посодействовал депортации его работника из России в Узбекистан. Мужчину выслали после того, как предприниматель поставил полицейского в известность о том, что расскажет полиции о его взяточничестве.

- Мой подчиненный является свидетелем того, как я передавал Студинскому взятки, и сам однажды отдавал ему 7 тыс. рублей. До конфликта полицейский моего работника не трогал. Сейчас он уже месяц живет в Узбекистане, а в Солонешном у него остались официальная жена и трое детей. Жена при всем этом не работает, у семьи сложное положение. Вернуться назад он сможет только через два месяца, - сообщил Юрьев.

Полиция. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

«Мне ничего не будет»

Предприниматель объяснил, что раньше не обращался в полицию, так как считал, что Студинского не накажут. «Он говорил мне, что я могу сколько угодно звонить на номер 128 – у него в главке есть доверенное лицо, и ему ничего не будет», - утверждает Иван Юрьев.

Помимо взяточничества предприниматель упрекнул начальника полиции в том, что он не выполнял свои прямые обязанности, а именно просил его не писать заявлений о кражах. «Я несколько раз обращался в отдел полиции, но ни одно заявление в письменной форме так и не было подано из-за личной просьбы Студинского», - пожаловался бизнесмен.

По словам Юрьева, с момента его жалобы все отношения с начальником полиции прекратились. Его уже опрашивали сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в главке, проверка по заявлению займет месяц, после чего будет принято решение. Если хотя бы часть фактов, изложенных бизнесменом, подтвердится, начальнику МО МВД «Петропавловский» грозит уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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