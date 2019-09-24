В Барнауле женщина забрала из банкомата чужие деньги
Житель краевой столицы снял деньги в банкомате и забыл их забрать. После их присвоила себе 45-летняя женщина, сообщили в полиции.
Барнаулец не забрал четыре тысячи рублей, которые он снял в банкомате и ушел. Увидев произошедшее, жительница краевой столицы, которая оказалась рядом, не растерялась и присвоила деньги себе.
Позже сотрудники полиции нашли 45-летнюю похитительницу. Момент, когда она подошла к банкомату и взяла деньги, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина свою вину признала, но деньги изъять у нее не удалось. Жительница Барнаула уже потратила их на свои нужды.
К слову, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU