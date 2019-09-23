Вам светит статья. Что делать, если банкомат выдал «лишние» деньги?

В редакцию «КП-Барнаул» позвонил обеспокоенный читатель с просьбой рассказать, что делать, если банкомат выдал больше денег, чем запросил клиент. Из-за сбоев устройства иногда ошибочно выдают «лишние» деньги – такие случаи уже происходили в Алтайском крае. Против людей, получивших нежданные суммы, возбуждали уголовные дела. «Комсомолка» вместе со специалистами разбиралась, что нужно делать, если банкомат внезапно вас «озолотил».

Почему банкомат может выдать больше денег, чем нужно?

Специалисты в банковской сфере говорят, что ошибки терминала, приводящие к выдаче не той суммы, что запрашивал владелец карты, не такая уж и редкость. Разница может быть как в пользу банка, так и в пользу клиента.

Причинами выдачи не той суммы могут быть:

- ошибка в программном обеспечении, когда терминал «обращается» не к той кассете с купюрами;

- техническая ошибка, когда оборудование не возвращает в специальный лоток купюры, оставшиеся после предыдущей операции – они в результате присоединяются к запрошенной клиентом сумме;

- ошибка кассира, который загрузил деньги не того номинала в соответствующие кассеты.

И банк, и терминал максимально точно фиксируют каждую операцию. Кроме того, банкоматы оборудованы камерами, поэтому выявить ошибку и установить, кто взял деньги, будет несложно. Специалисты из банковской сферы повсеместно рекомендуют в такой ситуации сразу обратиться в банк, чтобы вернуть лишние средства.

Что будет, если присвоить деньги?

А вот юрисконсульт барнаульской компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский предложил оригинальный способ распорядиться деньгами.

- Да, можно позвонить на горячую линию, сходить в банк, оформить излишки и так далее – то есть, потратить полдня на оформление бумажек. Но ведь лишние купюры можно и не заметить (если, например, их было много, и человек не стал пересчитывать деньги, доверяя банку) и уйти домой. Самое худшее, что за это будет – банк предъявит к возврату лишние деньги (если сможет доказать, а это не так просто), плюс проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке ЦБ РФ. Но эти проценты – сущие копейки. Банки дают кредиты под проценты на порядок выше.

Юрист привел и другой пример, когда человек может невольно стать обладателем чужих денег. Средства могут ошибочно зачислить на его счет – либо сам банк, либо тот, кто переводит деньги.

- Можно просто ничего не делать и ждать, когда ошибку либо устранит банк, либо свяжется лицо, которое ошибочно перечислило деньги на ваш счет. А можно снять все деньги и гульнуть на широкую ногу! Конечно, все потом придется вернуть – но только потраченную сумму и смешные проценты. Для людей, которые ищут кредиты под выгодные проценты, такая ситуация станет хорошим выходом. А возвращать деньги можно и не сразу. Пока предъявят претензию, пока подадут иск в суд, пока пройдут все стадии судебного обжалования, пока ситуацией займется пристав – может пройти год или больше. За это время деньги можно с умом потратить, а через год вернуть незадачливому гражданину с причитающими ему процентами по ключевой ставке, составляющей на сегодняшний день 7,25% годовых.

Можно ли не возвращать деньги совсем?

Если человек снимет и потратит деньги, а средств возвращать долг у него не будет – вот тогда его имущество арестуют (все, что имеет какую-либо ценность, кроме единственного жилья). Бывают случаи, когда приставы забирают даже домашних животных – если они породистые и их можно продать. Остаток долга могут удерживать из зарплаты и пенсии до конца жизни.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю также рассказали, что помимо материальных проблем могут появиться проблемы с законом – за присвоение чужих средств могут завести уголовное дело по факту кражи. Факт судимости не самым благоприятным образом отразится на дальнейшей жизни человека, говорят правоохранители.

Полицейские советуют обратиться в банк сразу же после того, как обнаружилась «лишняя» сумма. Этот факт обезопасит гражданина от возбуждения уголовного дела.

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