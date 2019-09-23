У семи барнаульцев из 222 онкологи выявили рак во время профилактической акции

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-23T10:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские онкологи обнародовали результаты бесплатной профилактической акции. У семи пациентов выявлен рак, еще 27 человек взяты на учет с предраковыми состояниями высокого риска.

В Алтайском краевом онкодиспансере завершилась бесплатная профилактическая акция по выявлению злокачественных опухолей наружных локализаций. Это ежегодное мероприятие традиционно проводится в ведущих онкологических клиниках страны в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.

Акция проходила с 16 по 20 сентября. Всем участникам проводился установленный онкологическими стандартами визуальный осмотр слизистых оболочек полости рта и лор-органов. При подозрении на злокачественную патологию пациенты направлялись на дообследование с помощью УЗИ, фиброларингоскопии, методов цитологической и гистологической диагностики.

За пять дней онкологи обследовали 222 пациента с жалобами на боли или новообразования в полости носа, рта и глотки. У семи из них диагностирован рак. Трое направлены на госпитализацию и хирургическое лечение в отделение опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкодиспансера. Двум пациентам оперативное лечение проведут в условиях дневного стационара. Еще двоим предстоит лучевая терапия у радиологов онкоцентра.

27 пациентов с предраковыми состояниями высокого онкогенного риска получили рекомендации по профилактическому лечению и были взяты онкологами под наблюдение. Чтобы предотвратить развитие рака теперь их будут обследовать в онкоцентре регулярно.

Стоит отметить, что заболеваемость раком наружных локализаций головы и шеи в Алтайском крае растет. Так, за последние 10 лет количество злокачественных патологий ротовой полости увеличилось более чем на 60%. Часто пациенты обращаются за специализированной помощью поздно, принимая онкологический процесс за воспаление или доброкачественное новообразование. Как результат, в 2018 году смертность в течение года с момента установления диагноза составила более 30%.

Онкологи напоминают, что с профилактической целью необходимо посещать стоматолога или лор-врача ежегодно - злокачественный процесс во время простого осмотра может заподозрить любой из этих специалистов. А уж если в полости рта, носа, рта и глотки появились болезненные ощущения или новообразования, которые не проходят больше месяца, то к врачу нужно обращаться немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU