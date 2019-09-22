МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-22T11:55:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает об изменении погоды в регионе. Так, предстоящей ночью 23 сентября местами по западу и днем на большей части региона ожидаются небольшие дожди (в предгорье очень сильные), грозы. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

- Подразделения готовы к оказанию помощи гражданам и к ликвидации возможных последствий непогоды, - сообщили в ведомстве.

Чтобы не произошло ЧП, специалисты рекомендуют:

- При сильном ветре зайти в помещение, а на улице обходить стороной рекламные щиты, деревья, не стоять близко к зданиям, так как возможно падение конструкций. То же самое касается парковки авто.

- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. А также крайне нежелательно садиться за руль - резко ухудшается видимость на дороге и сцепление шин с полотном.

- От града постарайтесь укрыться в помещении и держаться подальше от окон. Не укрывайтесь под деревьями. Если вы в авто – припаркуйтесь.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по краю 8(3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU