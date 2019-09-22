2019-09-22T11:55:43+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Погода в Барнауле 23 сентября 2019 годаПогода в Барнауле 23 сентября 2019 годаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает об изменении погоды в регионе. Так, предстоящей ночью 23 сентября местами по западу и днем на большей части региона ожидаются небольшие дожди (в предгорье очень сильные), грозы. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

- Подразделения готовы к оказанию помощи гражданам и к ликвидации возможных последствий непогоды, - сообщили в ведомстве.

Чтобы не произошло ЧП, специалисты рекомендуют:

- При сильном ветре зайти в помещение, а на улице обходить стороной рекламные щиты, деревья, не стоять близко к зданиям, так как возможно падение конструкций. То же самое касается парковки авто.

- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. А также крайне нежелательно садиться за руль - резко ухудшается видимость на дороге и сцепление шин с полотном.

- От града постарайтесь укрыться в помещении и держаться подальше от окон. Не укрывайтесь под деревьями. Если вы в авто – припаркуйтесь.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по краю 8(3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть
Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х
В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону
Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому
В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу
Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии
День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
В Барнауле отключат холодную воду
Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю
Барнаульцев приглашают на добровольный субботник
В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников