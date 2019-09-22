Бросьте собаку: бийчан возмутила работа приюта "Преданность"

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-22T16:47:39+03:00

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Жители Бийска нашли на берегу реки травмированную собаку - алабая. Неравнодушные горожане попытались пристроить ее в приют "Преданность", но, по их словам, получили отказ.

- Собака сама не могла встать, лежала в холодной воде, - сообщают жители в паблике "Инцидент Бийск". - Позвонили в приют, и то, что там ответили - шок. Они просто не знают, что делать в таких ситуациях. Сначала были отговорки, типа передержка уже не работает. Потом оказалось, что для таких собак у них нет вольеров. Потом они просто предложили бросить собаку там и перестали брать трубку!

В итоге неравнодушные люди вытащили пса из воды и отвезли к ветеринару.

- Зачем нужна такая организация по защите животных? Вы вообще для чего существуете в нашем городе? - недоумевают бийчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU