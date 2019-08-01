Мужчина выпал с окна девятиэтажки в Бийске
В четверг, 1 августа, в городе Бийске мужчина выпал с окна девятиэтажки.
Сообщение об этом появилось в группе «Бийск - мой город!» в Instagram.
- Жуть жуткая сейчас на Мартьянова, 45. Возле шестого подъезда лежит труп мужчины. Говорят, что он упал с девятого этажа. При каких обстоятельствах – неизвестно, - говорится в посте.
Судя по снимку, на место трагедии уже приехали медики. По словам очевидцев, при нем был паспорт. По неподтвержденной информации погибшему 40 лет.
Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», вечером 30 июля житель села Малый Яломан во время рыбалки недалеко от туристической базы, расположенной на территории Ининского сельского поселения, в воде под камнем обнаружил тело двухлетнего мальчика. Заявление о его пропажи поступило 29 июля. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU