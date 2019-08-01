2019-08-01T10:21:55+03:00
Происшествия

Мужчина выпал с окна девятиэтажки в Бийске

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ЧП в Бийске (фото: www.instagram.com/biysk_moy_gorod/)ЧП в Бийске (фото: www.instagram.com/biysk_moy_gorod/)Фото: скриншот сайта
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В четверг, 1 августа, в городе Бийске мужчина выпал с окна девятиэтажки.

Сообщение об этом появилось в группе «Бийск - мой город!» в Instagram.

- Жуть жуткая сейчас на Мартьянова, 45. Возле шестого подъезда лежит труп мужчины. Говорят, что он упал с девятого этажа. При каких обстоятельствах – неизвестно, - говорится в посте.

Судя по снимку, на место трагедии уже приехали медики. По словам очевидцев, при нем был паспорт. По неподтвержденной информации погибшему 40 лет.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», вечером 30 июля житель села Малый Яломан во время рыбалки недалеко от туристической базы, расположенной на территории Ининского сельского поселения, в воде под камнем обнаружил тело двухлетнего мальчика. Заявление о его пропажи поступило 29 июля. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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