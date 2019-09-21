День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
На барнаульской «Трассе здоровья» 22 сентября состоится день ходьбы. Всех участников ждет особенный сюрприз.
Так на лыжной базе «Динамо», которая находится по адресу Змеиногорский тракт,36, в 10 часов утра 22 сентября начнется спортивное мероприятие. Всех участников также ждет развлекательная программа, угощения и уникальный сюрприз. В этот день барнаульцы смогут внести свой вклад в экологию города и высадить тысячу хвойных деревьев.
- Участники спортивного праздника смогут посадить именное дерево на Трассе здоровья «Марии-Ра». Возможность внести свой вклад в красоту и здоровье любимого ленточного бора – бесценна, - добавляют организаторы мероприятия.
К слову, завершится день ходьбы в 17 часов.
Читайте также: Афиша Барнаула на 21-22 сентября: куда сходить в выходные
ИСТОЧНИК KP.RU