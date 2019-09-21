День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»

СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-21T05:55:54+03:00

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На барнаульской «Трассе здоровья» 22 сентября состоится день ходьбы. Всех участников ждет особенный сюрприз.

Так на лыжной базе «Динамо», которая находится по адресу Змеиногорский тракт,36, в 10 часов утра 22 сентября начнется спортивное мероприятие. Всех участников также ждет развлекательная программа, угощения и уникальный сюрприз. В этот день барнаульцы смогут внести свой вклад в экологию города и высадить тысячу хвойных деревьев.

- Участники спортивного праздника смогут посадить именное дерево на Трассе здоровья «Марии-Ра». Возможность внести свой вклад в красоту и здоровье любимого ленточного бора – бесценна, - добавляют организаторы мероприятия.

К слову, завершится день ходьбы в 17 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU