Афиша Барнаула на 21-22 сентября: куда сходить в выходные

В долгожданные выходные не нужно сидеть дома. Тем более, 21 и 22 сентября в Барнауле есть на что посмотреть. «Комсомолка» составила топ-10 мест, куда можно отправиться в эти дни.

21 сентября

Закрытие мотосезона-2019 «По тормозам»

У парковки ТРЦ «Galaxy» сбор колонн начнется в 13-00. А уже в 16 часов мотоциклисты проедут по улицам краевой столицы. Гостей мероприятия также ждет яркое шоу с трюками и забавные конкурсы. Все, кто захочет продлить веселье, смогут прийти на вечернюю программу. Она начнется в 19:00 в «Байк баре» на Красноармейском, 61 (программа 18 лет + Вход платный).

Время и место: с 13:00 на проспекте Строителей, 117

Стоимость: бесплатно

Для кого: 0+

Музей советской радиотехники «Говорит и показывает»

Все желающие могут посетить интересную выставку. Старинные экспонаты, представленные в этом музее, с самого детства собирал барнаулец Андрей Минкин. Его знают многие жители краевой столицы потому, что коллекционер выставлял часть своих экспонатов на разных городских мероприятиях. Теперь пополненную коллекцию можно увидеть в одном месте, а также узнать об истории каждого экспоната.

Время и место: с 11:30 до 20:30 на 4 этаже ТРЦ «Пионер» (Ленина,102)

Стоимость: бесплатно

Для кого: 0+

Спектакль «Wonder boy»

Эта история об особенном мальчике, который ищет свой путь к сверстникам, обычным детям. На Алтае эту постановку осуществили первыми в России. Режиссером спектакля и автором сценической композиции стал Максим Соколов.

Время и место: в 17 часов в Молодежном театре Алтая (Калинина,2)

Стоимость: 150-300 рублей

Для кого: 12+

Фильм «Yesterday» с языковой школой «Полиглот»

Эта кинокартина про парня, который неожиданно очнулся в том мире, где никто не знает о существовании легендарной группы «The Beatles». Он выдает их песни за свои и становится суперзвездой.

Для барнаульцев фильм покажут на английском языке, но с русскими субтитрами. После вместе с представителями языковой школой «Полиглот» зрители обсудят увиденную кинокартину.

Время и место: в 19:50 в ТРЦ «Пионер» (Ленина,102)

Стоимость: 150 рублей

Для кого: 12+

Ретро-велопробег

Его барнаульский клуб элегантных велосипедистов «Tweed Riders» проведет в этом году уже в седьмой раз. Тема велопробега - 1920-е годы и бессмертное произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». В программе: велопрогулка по «старому Барнаулу», соревнования и конкурсы, мастер-классы по танцам 1920-х годов, экскурсии, выставка и тематические фотозоны.

Время и место: сбор участников в 12 часов, старт в 13:00. ГМИЛИКА (Л. Толстого,2)

Стоимость: бесплатно

Для кого: 0+

22 сентября

Фестиваль творчества, урожая и спорта «Осенины»

Гостей мероприятия ждут конкурсы, выступления, игровая программа от центра славянской культуры и не только. А также мастер-классы, ремесленная ярмарка, спортивные площадки, катания на аттракционах парка.

Время и место: в 12 часов в парке «Центральный» (пр. Социалистический,11)

Стоимость: бесплатно

Для кого: 0+

Выставки «Собрание 7»

Это новый выставочный проект, в котором будут представлены работы молодых барнаульских авторов (от 16 до 35 лет). В «Республике ИЗО» уже традиционно каждый год проводят подобное мероприятие. В этом году в «Собрании» приняли участие около 160 авторов.

Время и место: с 13 до 19 часов в галерее «Республика ИЗО» (пр-т Космонавтов, 6г)

Стоимость: студентам 35 рублей, взрослым 50 рублей

Для кого: 0+

Фильм «Щегол»

Это драматичная история о том, как юный Теодор Деккер во время теракта в Метрополитен-музее потерял свою маму. Чудом оставшись в живых после трагедии, мальчик получает от умирающего старика кольцо и редкую картину кисти Карела Фабрициуса. С этого момента и начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Время и место: в кинотеатрах «Пионер» (Ленина,102, тел. 590-412) и «Матрица» (Юрина,275б, 20-24-28). Расписание уточнять по телефону или на сайте.

Стоимость: от 170 рублей

Для кого: 18+

Пластический спектакль «Функция»

Студия танца «Графит» приготовила постановку о том, что мир работает, как часы, и нельзя отступать и отвлекаться.

- Ты есть то, что ты делаешь. Твой статус зависит от того, насколько хорошо ты это делаешь. Ты не можешь быть ничем, кроме своей Функции, - интригуют организаторы.

Время и место: в 17 часов на Льва Толстого, 31 («Крепостной театр»)

Стоимость: 350 рублей (уточнять по телефону 8-983-353-37-24)

Для кого: 0+

Отчетный концерт музыкальной школы «Rock School»

Юные музыканты исполнят для зрителей известные хиты и подарят море позитивных эмоций. В этот вечер насладиться музыкой приглашают всех желающих.

Время и место: в 17 часов в «Che Guevara» (Красноармейский проспект, 47а)

Стоимость: купленные заранее билеты - 200 рублей, в день концерта - 250.

Для кого: 0+

Кстати

В Барнауле 21 и 22 сентября, по прогнозам синоптиков, будет хорошая погода. Днем от плюс 19 до 24 градусов, без дождя. Так что в теплые (возможно, в последний раз в этом году) выходные нужно обязательно прогуляться по городу или выехать на пикник в лес.