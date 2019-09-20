Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева прокомментировала трагедию, произошедшую в Камне-на-Оби. Напомним, в пятницу, 20 сентября, стало известно о гибели несовершеннолетней школьницы. После этого региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
- Смерть каждого ребенка является трагедией и невосполнимой утратой. Сейчас проводится консультирование школы по оказанию помощи одноклассникам погибшей девушки. Случай гибели ребенка будет проанализирован на краевой межведомственной группе по профилактике суицидов несовершеннолетних, сделаны организационные выводы, - говорит омбудсмен.
Также уполномоченный по правам ребенка отмечает о бдительности, которую долждны проявлять взрослые.
- Следует обратиться за помощью, в случае если у ребенка нарушился сон, изменилось пищевое поведение или эмоциональное состояние ребенка, - говорит Казанцева.
В регионе действует детский телефон доверия 8 800 2000 122, функционируют профильные центры (психолого-медико-педагогические центры системы образования, кризисные центры для мужчин и женщин). Кроме того, помощь можно получить в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU