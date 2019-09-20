2019-09-20T14:52:51+03:00
Общество

Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева прокомментировала трагедию, произошедшую в Камне-на-Оби. Напомним, в пятницу, 20 сентября, стало известно о гибели несовершеннолетней школьницы. После этого региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Смерть каждого ребенка является трагедией и невосполнимой утратой. Сейчас проводится консультирование школы по оказанию помощи одноклассникам погибшей девушки. Случай гибели ребенка будет проанализирован на краевой межведомственной группе по профилактике суицидов несовершеннолетних, сделаны организационные выводы, - говорит омбудсмен.

Также уполномоченный по правам ребенка отмечает о бдительности, которую долждны проявлять взрослые.

- Следует обратиться за помощью, в случае если у ребенка нарушился сон, изменилось пищевое поведение или эмоциональное состояние ребенка, - говорит Казанцева.

В регионе действует детский телефон доверия 8 800 2000 122, функционируют профильные центры (психолого-медико-педагогические центры системы образования, кризисные центры для мужчин и женщин). Кроме того, помощь можно получить в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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