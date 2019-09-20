Школьница покончила с собой в Камне-на-Оби

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-20T08:54:21+03:00

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В Камне-на-Оби покончила с собой молодая девушка, известно, что она еще не достигла совершеннолетия. Об этом сообщают «Каменские известия» со ссылкой на представителя Следственного комитета Александра Падалкина.

По факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего и возможные причины трагедии.

- Ведется расследование, в ходе которого будет назначен ряд экспертиз, опрошены свидетели в целях выяснения обстоятельств, приведших к трагедии, - цитирует издание следователя.

Суицид или попытка самоубийства – это всегда крик о помощи. В России с 2010 года работает Детский телефон доверия для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях - 8-800-2000-122.

ИСТОЧНИК KP.RU