2019-09-20T12:52:17+03:00
Происшествия

На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю

Юлия ЕВГРАФОВА
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Под грузовиком провалилась плитка в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы в городском паблике «Барнаул 22».

Около 16:00 барнаульцы рассказали о том, что на площади Октября, на трамвайной остановке, «Скания» правым задним колесом провалилась под землю. В этом месте треснула плитка.

В комментариях жители краевой столице подмечают, что покрытие просто не выдержало таких габаритов.

- Он туда чистить заехал? Будет уроком, что микроскопом гвозди не забивают. Покупайте для тротуаров специальные небольшие мойки и мини тракторы, - написал Павел.

- Кто-то домой на трамвае не доедет, - подметил инцидент со спецтехникой Вячеслав.

К слову, барнаульцы также отметили и положительные моменты. В результате неприятной ситуации никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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