«Психанула и уехала к маме»: Женщина перевозила стиральную машину в авто без дверей
Какие женщины все-таки сообразительные – всегда найдут решение! Не входит стиралка в багажник? Значит надо открутить дверь в салон. При таком способе транспортировки бытовой техники была замечена некая дама на дороге Новосибирск-Барнаул.
Женщина удивила пассажиров на трассе Новосибирск-Барнаул.
Курьезное видео опубликовал портал Om1.ru со ссылкой на автора ролика – Лелю Синенченко. По ее словам, женщина ехала из Новосибирска в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля торчала бытовая техника и домашние вещи. Женщина ехала крадучись, чтобы не растерять имущество.
- Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме, цитирует портал предположение женщины, ставшей очевидцем.
Чем закончилась эта история, неизвестно – остается только надеться, что добралась дама до пункта своего назначения без происшествий и штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU