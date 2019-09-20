2019-09-20T06:26:51+03:00
Общество

«Психанула и уехала к маме»: Женщина перевозила стиральную машину в авто без дверей

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скриншот видео портала Om1.ru.Фото: скриншот видео портала Om1.ru.
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Какие женщины все-таки сообразительные – всегда найдут решение! Не входит стиралка в багажник? Значит надо открутить дверь в салон. При таком способе транспортировки бытовой техники была замечена некая дама на дороге Новосибирск-Барнаул.

Женщина удивила пассажиров на трассе Новосибирск-Барнаул.

Курьезное видео опубликовал портал Om1.ru со ссылкой на автора ролика – Лелю Синенченко. По ее словам, женщина ехала из Новосибирска в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля торчала бытовая техника и домашние вещи. Женщина ехала крадучись, чтобы не растерять имущество.

- Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме, цитирует портал предположение женщины, ставшей очевидцем.

Чем закончилась эта история, неизвестно – остается только надеться, что добралась дама до пункта своего назначения без происшествий и штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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