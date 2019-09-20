«Психанула и уехала к маме»: Женщина перевозила стиральную машину в авто без дверей

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-20T06:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Какие женщины все-таки сообразительные – всегда найдут решение! Не входит стиралка в багажник? Значит надо открутить дверь в салон. При таком способе транспортировки бытовой техники была замечена некая дама на дороге Новосибирск-Барнаул.

Женщина удивила пассажиров на трассе Новосибирск-Барнаул.

Курьезное видео опубликовал портал Om1.ru со ссылкой на автора ролика – Лелю Синенченко. По ее словам, женщина ехала из Новосибирска в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля торчала бытовая техника и домашние вещи. Женщина ехала крадучись, чтобы не растерять имущество.

- Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме, цитирует портал предположение женщины, ставшей очевидцем.

Чем закончилась эта история, неизвестно – остается только надеться, что добралась дама до пункта своего назначения без происшествий и штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU