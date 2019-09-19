2019-09-19T14:19:46+03:00
Общество

В Алтайском крае уменьшился экспорт леса

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба Алтайской таможниФото: пресс-служба Алтайской таможниФото: предоставлено пресс-службой
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За восемь месяцев этого года в Алтайском крае и Республике Алтай уменьшился экспорт леса. Он составил 311,6 тыс. кубометров, что на 25,8% (на 108,4 тыс. кубометров) меньше, чем за тот же период прошлого года. Лесоматериалов экспортировали на сумму 42,5 млн. долларов США.

В зоне работы Алтайской таможни лес вывозили 58 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В основном лес экспортировался в Китай (52,98%), Узбекистан (34,1%) и Афганистан (10,2%). При этом обработанных лесоматериалов чуть ли не в 100 раз больше, чем неотработанных.

Экспорт обработанной древесины составил 308,1 тыс. кубометров (в аналогичном периоде прошлого года – 410,5 тыс. кубометров) стоимостью 42 млн. долларов США, сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Поставки на экспорт необработанных лесоматериалов (лес круглый) составили 3,4 тыс. кубометров, их статистическая стоимость за отчетный период составила 441,6 тыс. долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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