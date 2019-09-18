Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов
На сайте совета при президенте РФ опубликовали рекомендации для алтайских ведомств и администрации города.
Президентский совет по правам человека провел выездное заседание в Алтайском крае еще в июне. 16 сентября были подведены итоги.
Специалисты предлагают разработать правила охраны, защиты и использования уникальных ленточных боров Алтая. Также совет рекомендовал Рослесхозу увеличить возраст рубок для деревьев.
Эксперты оценили долю компании «Алтайлес» и рассчитали, что она арендует около 1/3 всех лесов Алтая. В связи с этим Министерству природы Алтайского края рекомендуют.
- Разработать комплекс мер, направленных на демонополизацию доступа к древесине, и на обеспечение возможностей для жителей населенных пунктов, расположенных рядом с ленточными борами, приобретать древесину на приемлемых для них условиях для собственных нужд, и для предпринимателей - для развития малого бизнеса, - пояснили в совете.
Это значит, что ведомство должно будет разработать план, уменьшающий долю «владения лесами» крупнейшего предприятия в этой сфере.
Администрации Барнаула же рекомендуют оформить в муниципальную собственность городские леса.
ИСТОЧНИК KP.RU