Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-18T10:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте совета при президенте РФ опубликовали рекомендации для алтайских ведомств и администрации города.

Президентский совет по правам человека провел выездное заседание в Алтайском крае еще в июне. 16 сентября были подведены итоги.

Специалисты предлагают разработать правила охраны, защиты и использования уникальных ленточных боров Алтая. Также совет рекомендовал Рослесхозу увеличить возраст рубок для деревьев.

Эксперты оценили долю компании «Алтайлес» и рассчитали, что она арендует около 1/3 всех лесов Алтая. В связи с этим Министерству природы Алтайского края рекомендуют.

- Разработать комплекс мер, направленных на демонополизацию доступа к древесине, и на обеспечение возможностей для жителей населенных пунктов, расположенных рядом с ленточными борами, приобретать древесину на приемлемых для них условиях для собственных нужд, и для предпринимателей - для развития малого бизнеса, - пояснили в совете.

Это значит, что ведомство должно будет разработать план, уменьшающий долю «владения лесами» крупнейшего предприятия в этой сфере.

Администрации Барнаула же рекомендуют оформить в муниципальную собственность городские леса.

ИСТОЧНИК KP.RU