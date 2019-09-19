Герои Ильфа и Петрова проедут по улицам Барнаула
В Барнауле пройдет ретровелопробег с персонажами из произведений писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Герои из «Двенадцати стульев» и участники ежегодного ретровелопробега проедут по улицам краевой столицы.
Чтобы поучаствовать в пробеге, нужно зарегистрироваться 21 сентября в 12.00 на усадьбе ГМИЛИКА. Оттуда велосипедисты стартуют по маршруту: ул. Л. Толстого - ул. М. Горького - пл. Баварина (до часовни) - ул. Мамонтова - ул. Большая Олонская - пл. «Спартак-2» - пр. Социалистический - ул. Ползунова - ул. Радищева - ул. Никитина - ул. М. Горького - ул. Л. Толстого - ГМИЛИКА.
Помимо забега в усадьбе пройдет культурно-развлекательная программа (с 13.00 до 17.00). Велоконкурсы, танцплощадка с мастер-классами и экскурсии. Также запланирован конкурс на лучший образ в тематике велопробега. Планируется работа тематических фотозон.
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ИСТОЧНИК KP.RU