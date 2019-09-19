2019-09-19T04:42:14+03:00
Общество

В Барнауле пройдет крупная экологическая акция

БОРЗОВ Денис
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Экологическая акцияЭкологическая акцияФото: предоставлено пресс-службой
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Сегодня, 19 сентября, рядом с Новым мостом в Барнауле пройдет несколько экологических акций. В 11-й раз состоится «Чистая Обь», эта акция свяжет проекты «Вода России» и «Чистые берега Сибири».

«По всему краю с апреля по октябрь проводят мероприятия по очистке береговой линии. В регионе более 17 тысяч рек и 11 тысяч озер. Приоритет государственной политики по сохранению чистоты водных объектов закреплен в национальном проекте «Экология», - сообщили организаторы

Сбор людей на площадке у речного вокзала (площадь Баварина, 8) в 15.00. Организаторы будут ждать всех желающих в зеленых галстуках. Добровольцев довезут на вертолетную площадку в районе Нового моста. Там они поделятся на три группы: на пляж и гипермаркет «Леруа Мерлен», в парк-ресторан «Заречье» и вдоль дороги в районе Нового моста. Организаторы выдадут перчатки и мешки, осмотрят всех от клещей. Ожидается не менее 150 волонтеров.

Как сообщили в правительстве региона, организаторы - Алтайское краевое общественное экологическое движение «Начни с дома своего», Алтайское региональное отделение Общероссийского народного фронта, Алтайский краевой детский экологический центр при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, администрации Барнаула, Общественной палаты Алтайского края, регионального оператора «Эко-Комплекс», студенческих строительных отрядов, других структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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