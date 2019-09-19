В Рубцовске водитель такси сбил 4-летнего мальчика
В среду, 18 сентября, в Рубцовске водитель автомобиля службы такси сбил на дороге четырехлетнего мальчика.
О происшествии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Как позже удалось установить ГИБДД, около 17.50 на улице Октябрьской, в районе дома №127 22-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, двигающийся от улицы Московской в направлении Ленинградской.
- В этот момент он допустил наезд на пешехода – четырехлетнего мальчика, который вместе со своей 51-летней бабушкой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.
Для более детального осмотра ребенка доставили в городскую больницу №1. Состояние мальчика не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU