В Рубцовске водитель такси сбил 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-19T07:52:21+03:00

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В среду, 18 сентября, в Рубцовске водитель автомобиля службы такси сбил на дороге четырехлетнего мальчика.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Как позже удалось установить ГИБДД, около 17.50 на улице Октябрьской, в районе дома №127 22-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, двигающийся от улицы Московской в направлении Ленинградской.

- В этот момент он допустил наезд на пешехода – четырехлетнего мальчика, который вместе со своей 51-летней бабушкой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Для более детального осмотра ребенка доставили в городскую больницу №1. Состояние мальчика не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU