«Пережил клиническую смерть и сейчас в коме»: сбитый на пешеходном переходе школьник до сих пор в реанимации

Мальчик, которого 15 сентября сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле, пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме в тяжелом состоянии. При себе у парнишки не было ни телефона, ни документов. Поэтому определить его личность сразу было затруднительно. Первые 8 часов он находился в больнице как неизвестный. Что было странно – за это время никто его не хватился.

К поиску родственников мальчика подключились очевидцы, которые после ДТП начали следить за его судьбой и выложили в одном из пабликов фото пострадавшего. И тут картина начала хоть как-то проясняться. Ребенка опознала соседка его бабушки.

Как оказалось, подростку 12 лет. Юный барнаулец профессионально занимается футболом в школе имени Смертина. В тот злосчастный день он возвращался с тренировки. Родители школьника в это время находились на даче. О трагедии они узнали позже всех.

Фото пострадавшего предоставлено Ольгой Кондаковой

- Как рассказала родная сестра ребенка, у него диагностировали перелом ноги и сильную черепно-мозговую травму, - рассказала неравнодушная жительница Барнаула Ольга Кондакова, которая участвовала в поисках родственников .

Напомним, мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе напротив ТЦ «Ледокол» на улице Антона Петрова. Рядом с собой он катил самокат. Этот факт, как и то, что ребенок переходил дорогу по всем правилам ПДД, подтверждает очевидец. А вот сам водитель Toyota Cresta и его пассажир утверждают обратное, мол, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть.

- Предварительно установлено, что 30-летний водитель, не имеющий права управления, допустил наезд на пешехода-мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, - сообщили в городской Госавтоинспекции.

Также очевидцы сообщают, что водитель превысил скорость и даже не пытался затормозить перед пешеходным переходом.

- Ребенок пролетел метров 15 от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации, - рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» Данил.

Как сообщают в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас за жизнь мальчика борются врачи краевой клинической больнице.

- Пациенту в условиях операционной проведены все необходимые обследования, осмотр нейрохирургом, хирургом, травматологом, анестезиологом. Проведена операция. Сейчас состояние мальчика медики оценивают как тяжёлое, находится на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких), получает всю необходимую медицинскую помощь, - добавили в ведомстве.

По последней информации, состояние ребенка не изменилось. Сейчас у него очень высокая температура, он находится в реанимации без сознания.

Кстати

Ольга Кондакова продолжает искать очевидцев ДТП. Поэтому если кто-то из барнаульцев владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону 8 -913- 228 -34 -92.

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